Wtorek 1 grudnia 2020 Minecraft święci triumfy w Chinach - ponad 400mln aktywnych użytkowników

Autor: Wedelek | 05:01 Minecraft przeżywa właśnie drugą młodość, czego najlepszym dowodem jest silna obecność w mediach i wzrost liczby aktywnych graczy. Głównie na rynku chińskim, gdzie w ciągu mijającego roku ich liczba podskoczyła o 100 milionów. Aktualnie w Minecrafta gra około 600 milionów ludzi, z czego aż 400 milionów to mieszkańcy państwa środka. Tak duży sukces Microsoft zawdzięcza modelowi F2P, który na tym rynku został wdrożony we współpracy z firmą NetEase. Sama gra jest darmowa, a ponadto dostępna nie tylko na PCty, ale i na urządzenia mobilne, a Microsoft zarabia na dodatkach. A tych nie brakuje, bo obecnie nad ich tworzeniem pracuje ponad 12 000 deweloperów, tworzących różnorakie treści – w tym tzw. skórki.



Szacuje się, że do tej pory chińscy twórcy niezależni zarobili w ten sposób ponad 15 milionów dolarów. A to dopiero początek.



Minecraft now has 400m registered users in Mainland China.



It added 100 million new users this year, faster growth than any point since launch.



Minecraft is F2P in China and is published on Mobile and PC by NetEase.



The paid game has sold 200m units outside China. pic.twitter.com/wCTOvweQlk — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 23, 2020



