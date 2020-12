Czwartek 3 grudnia 2020 MudRunner i Cave Story+ za darmo na Epic Game Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:02 Jeszcze dziś, do 17:00 możecie za darmo przypisać do swojego konta w Epic Game Store grę MudRunner. Jest to symulator ciężarówek terenowych, będący rozbudowaną wersją gry o nazwie Spintires studia Oovee. Gra rzuca nas na rosyjskie bezdroża, gdzie przyjdzie nam kierować różnymi pojazdami, ulepszać je, modyfikować, a wreszcie wykonywać za ich pomocą określone zadania. Mocną stroną gry jest jej fizyka, która wpływa na zachowanie pojazdu i deformację terenu, co stanowi główną przeszkodę. Żeby nie było zbyt łatwo nie mamy też żadnej minimapy i musimy polegać na tradycyjnej mapie i kompasie.



Po 17-tej miejsce MudRunnera zastąpi Cave Story+. Jest to niewielka przygodówka z grafiką 2D należąca do gatunku metroidvanii. Gra skupia się na eksploracji, przemierzaniu rozległych labiryntów, skakaniu pomiędzy platformami oraz oczywiście na walce z przeciwnikami, w tym z bossami i ich pomagierami. Nasz protagonista cierpi na amnezję i tak naprawdę nie wie zbyt wiele o otaczającym go świecie, a jego jedynym celem jest pokonanie złego Doctora, który ciemięży królikopodobnych Mimigas.



Obie gry możecie przypisać do swojego konta odwiedzając sklep Epica.









