Poniedziałek 30 listopada 2020 Kolejne testy Xeona-SP z rodziny Ice Lake

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:59 Do sieci trafiły kolejne wyniki testów próbki inżynieryjnej Xeona z rodziny Ice Lake-SP. Tym razem pod lupę wzięto 14-rdzeniowy i 28-wątkowy model wyposażony w 17.5 MB pamięci L2 i 21 MB cache L3 pracujący z zegarem 1,8-2,0GHz. Docelowo TOPowy Xeon Silver z Ice Lake-SP ma pracować z zegarem 2,0/4,0GHz, a jego TDP wyniesie 165W. Procesory z tej rodziny będą korzystać ze zmodyfikowanych rdzeni Sunny Cove produkowanych w litografii 10nm+, a ich platformą docelową są płyty główne z gniazdem LGA 4189-5. Oprócz ogólnego wzrostu wskaźnika IPC o kilkanaście procent w standardowych zastosowaniach nowe Xeony-SP ES mają też błyszczeć w obliczeniach wykorzystujących instrukcje AVX-512.



Umieszczone w sieci testy zdają się to potwierdzać i w takim scenariuszu badany procesor uzyskał w teście CPU-Z odpowiednio 553.1/10’038.4pkt dla pojedynczego wątku i całego procesora (28-wątków). Reasumując nowy Xeon ma podobną wydajność jednowątkową jak Core i9-10900K taktowany zegarem 5,3GHz, a w teście wielowątkowym dogania Ryzena 9 3950X z 16R/32W, ustępując jednak Ryzenpowi 9 5900X z 12R/24W. Problem Intela polega jednak na tym, że tylko niektóre aplikacje korzystają z AVX-512, a bez wykorzystania tych instrukcji gwiazda nowego CPU gaśnie w oczach.



I tak po rezygnacji z AVX wydajność spada do zaledwie 371.6/6363pkt, a w teście Fritz Chess nowemu CPU udaje się uzyskać tylko 19’715pkt. To poziom mniej więcej 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Ryzena z rdzeniami Zen, choć rzecz jasna wyżej taktowanego. Wbrew temu co twierdzi Intel nie wygląda to dobrze.







