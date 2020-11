Poniedziałek 30 listopada 2020 Soundbar, czyli głośniki do telewizora - podpowiadamy jaki wybrać!

Autor: materiały partnera | 05:41 Soundbar to udany kompromis między wysoką jakością dźwięku a rozsądną ceną. Ta jest o wiele niższa niż w przypadku zaawansowanych zestawów HiFi. Ten dodatkowo zajmuje dużo przestrzeni i nie w każdym pokoju się po prostu zmieści. Głośnik telewizyjny to zatem idealny gadżet dla każdego, kto docenia efekty dźwiękowe w filmach, serialach i wydarzeniach sportowych, bo uważa, że umożliwiają pełne zanurzenie się w akcji na ekranie. Na rynku dostępnych jest wiele typów soundbarów – od prostych listew stawianych lub podwieszanych pod telewizorem, po nieco bardziej zaawansowane modele oferowane z głośnikiem basowym, po przestrzenne zestawy kina domowego, których soundbar jest centralnym elementem. Który soundbar wybrać? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!



Jakie rodzaje soundbarów dostępne są na rynku?



Gdy soundbary pojawiły się na rynku dostępne były tylko w swojej podstawowej formie, czyli jako niewielkich rozmiarów podłużna i niska listwa, którą umieszczało się pod telewizorem. Można było zarówno postawić ją na szafce, jak i podwiesić, gdy również telewizor był zawieszony. Bardzo szybko zdobyły dużą popularność, bo oferowały zdecydowanie lepszą jakość dźwięku za rozsądną cenę. Również dziś podstawowe soundbary można kupić za mniej niż 1000 zł.



Później zaczęto nieco rozbudowywać dostępne zestawy. Bardzo popularne stał się duet w postaci podłużnego głośnika i subwoofera, czyli sporych rozmiarów głośnika basowego. Podbicie niskich tonów sprawiało, że dźwięk był jeszcze lepszy, a doznania akustyczne bardziej doniosłe.



Poźniej zaczęto tworzyć zestawy kina domowego z soundbarem zamiast przednich głośników. Tych najczęściej były trzy – w soundbarze również mogło ich tyle być, ale wszystkie zamknięte były w jednej zgrabnej obudowie. Dzięki temu zajmowały mniej miejsca, ale oferowały w pełni przestrzenny dźwięk w bardzo wysokiej jakości.



Soundbary ewoluowały też pod kątem zastosowanych technologii. Oprócz wykorzystania ich jako głośników do telewizora możliwe było słuchanie muzyki z innych źródeł. Wszystko dlatego, że można było łączyć się z nimi bezprzewodowo za pomocą Bluetooth czy sieci Wi-Fi i puszczać ulubione piosenki ze smartfona, tabletu czy laptopa. To z kolei sprawiło, że soundbary jeszcze bardziej zyskały na popularności i w wielu domach stały się podstawowym sprzętem audio.



Jaki soundbar wybrać?



Jak widać, wybór na rynku soundbarów jest całkiem spory. Każdy powinien jednak indywidualnie przeanalizować własne potrzeby i możliwości finansowe. Zwłaszcza to drugie jest istotne, bo wśród soundbarów są zarówno modele za kilkaset złotych, jak i za kilka tysięcy. Te najtańsze najlepiej odrzucić już na wstępie. Są kiepskiej konstrukcji, wykonane z niskiej klasy tworzyw sztucznych, a jakość ich dźwięku nie jest znaczącą poprawą w stosunku do wbudowanych głośników telewizyjnych. Jednym słowem – szkoda pieniędzy.



Lepiej postawić na nieco droższe modele o solidnej budowie i z kilkoma dodatkowymi gadżetami jak łączność Bluetooth. Jeszcze korzystniejszą opcją wydają się soundbary oferowane w zestawach z głośnikami basowymi – subwooferami. To niskie tony są najczęściej problemem wbudowanych głośników telewizyjnych. Soundbar sam w sobie podbija je dość znacząco, ale prawdziwą moc można poczuć dopiero z głośnikiem niskotonowym. Jest to również opcja ergonomiczna jeśli chodzi o miejsce. Sam soundbar zajmie go niewiele, a wygospodarowanie kawałka przestrzeni na głośnik niskotonowy w pobliżu telewizora nie powinien być problemem. Takie zestawienie sprawdzi się idealnie zarówno w małym pokoju, jak i większym salonie – w każdym przypadku znacznie poprawi doznania akustyczne.



Zestawy soundbarów z kinem domowym to rozwiązanie do dużych i przestronnych pomieszczeń. Jest to istotne nie tylko dlatego, że komplet zajmuje dużo miejsca. Trzeba jednak przyznać, że w ofercie wielu producentów dostępne są głośniki-satelity o bardzo kompaktowych rozmiarach. O przestrzeni trzeba jednak pamiętać również dlatego, że elementy kina trzeba w odpowiedni sposób rozlokować. Tylko wtedy uda się osiągnąć efekt w pełni przestrzennego dźwięku. Jeśli jednak ma się takie możliwości, warto wybrać soundbar w zestawie kina domowego. To szansa odbierania filmów, seriali, sportu i gier wideo w sposób nieosiągalny żadnymi innymi metodami.



Gdzie kupić wysokiej klasy soundbar?



Soundbary podobnie jak inny sprzęt audio oferowany jest przez różnych producentów. W tym wypadku jednak nie warto wybierać niesprawdzonych lub niedoświadczonych dostawców. Ciekawą ofertą soundbarów przygotował japoński gigant Sony. Można się z nią zapoznać pod tym linkiem: https://scentre.pl/shop/category/list?kategoria=soundbary. Dostępne są tam zarówno podstawowe modele – również z głośnikiem basowym, jak i zaawansowane zestawy kina domowego.



