Poznaliśmy wydajność RTXa 3060Ti w OpenCL

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:31 Drugiego grudnia do sprzedaży ma trafić GeForce RTX 3060Ti, będący odpowiedzią na Radeona RX 6800 od AMD. Nowa karta zielonych będzie bazować na GPU GA104-200 (Ampere, 8nm) i oferować 4864 procesory strumieniowe, 152 rdzenie tensor i 38 jednostek RT. Do tego dochodzi 8GB pamięci RAM typu GDDR6 14Gb/s z interfejsem 256-bit. Sumarycznie opisywany akcelerator ma mieć wydajność 16,2TFLOPS przy TDP na poziomie 180-200W. Zbliżająca się data premiery sprawia, że do sieci trafiają kolejne, nieoficjalne testy jej wydajności. Najnowszy z nich obejmuje wynik w teście OpenCL zaszytym w Geekbenchu. RTX 3060Ti Founders Edition uzyskuje w nim 124’737pkt i tym samym niemal zrównuje się z modelem RX 6800, wyprzedzając przy tym model RTX 2080 Super.



Zapowiada się ciekawie. W sieci pojawiają się też pierwsze zdjęcia kart, które trafiły już do klientów – prawdopodobnie przez przypadek.







