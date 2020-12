Wtorek 1 grudnia 2020 Spotify wymusza reset hasła u części swoich użytkowników

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:15 Zarząd Spotify podjął decyzję o wdrożeniu planu automatycznego zresetowania haseł powiązanych z ponad 300 000 kont użytkowników tej usługi. Jest to odpowiedź na coraz częstsze wycieki danych, które mają nieustannie miejsce w różnych firmach. Samo Spotify nie padło co prawda ofiarą takiego wycieku, ale za to wdrożyło mechanizm analizujący dane udostępnione w sieci przez przestępców. Okazało się, że część z nich odpowiada danym użytym do założenia konta w tym popularnym serwisie muzycznym. W związku z tym Spotify wdrożyło przymusowy reset hasła dla takich kont. Jeśli więc podczas logowania Wasza aplikacja zażąda zmiany hasła, to jest to znak, że podany przez Was adres e-mail wyciekł do sieci.



W takich przypadkach koniecznie trzeba zmienić hasło we wszystkich usługach z nim powiązanych.



Zachęcam też do okresowego sprawdzania czy przypadkiem nie doszło do wycieku informacji powiązanych z posiadanym przez Was kontem e-mail. Możecie to zrobić np. za pomocą strony https://haveibeenpwned.com/



