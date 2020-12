Wtorek 1 grudnia 2020 Garść informacji na temat Radeona RX 6700XT

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:47 Patrick Schur i Igor Wallosek opublikowali kilka nowych informacji dotyczących GPU Navi 22, który ma być sercem zaplanowanego na styczeń przyszłego roku Radeona RX 6700XT. Wynika z nich, że nowa karta będzie oferować 40 aktywnych bloków CU (2560 procesorów strumieniowych) oraz 12GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 192-bit. TDP powinno wynosić od 210W do 220W, a TGP to w zależności od BIOSu 186W lub 211W (u AMD jest to ilość ciepła do odprowadzenia z pamięci i GPU). Przecieki sugerują też, że GPU będzie pracować z bardzo wysokim zegarem - do 2854MHz. Podobnie ma być w przypadku modelu Radeon RX 6900XT, który ma ponoć dobijać do 3GHz. Dla porównania zegar modelu RX 6800 XT to maksymalnie 2800MHz.











