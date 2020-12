Środa 2 grudnia 2020 Powstał emulator PS2, który można zainstalować na Xboxie

Autor: Wedelek | źródło: TechSpot | 05:15 Microsoft dodając do nowych konsol opcję grania w niektóre gry z Xboxa 360 pozamiatał w kwestii wstecznej kompatybilności. Jasne, nadal nie jest idealnie i wiele z tytułów nie zadziała, ale i tak jest o niebo lepiej niż w przypadku PlayStation 5, które radzi sobie jedynie z grami napisanymi dla PS4. Duża w tym zasługa prostszej budowy Xboxa 360, który nie był tak przekombinowany jak PS3, którego Cell ostatecznie dał się we znaki nie tylko deweloperom, ale i samemu producentowi. Mimo to nie brak opinii, że wsparcie dla PS2 wcale nie byłoby aż tak trudne do osiągnięcia. Stanowisko to zdaje się podzielać twórca emulatora RetroArch, który potrafi odpalać gry z GameCube’a i PS2 właśnie.



Niedawno powstała jego specjalna wersja, którą można uruchamiać na konsolach nowej generacji od… Microsoftu. Sam deweloper do testów wykorzystywał Xboxa Series S, który w trybie deweloperskim pozwala na instalację nieautoryzowanego softu, takiego jak wspomniany emulator. Ten natomiast pozwala uruchamiać większość gier stworzonych pod platformę Sony sprzed kilku lat. Co prawda emulacja nie jest w 100% bezproblemowa, bo pojawiają się między innymi spadki klatek czy okazyjne problemy z wyświetlaniem klatek, ale mimo wszystko pozycje te są grywalne.







