Środa 2 grudnia 2020 Minikomputer z Ryzenem 7 3750H i stosunkowo wysoką ceną

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:29 Firma MinisForum wprowadziła do oferty kolejną miniaturkę z APU od AMD. Sercem modelu DiskMini UM700 jest Ryzen 7 3750H wyposażony w 4-rdzenie/8-wątków, pracujące z zegarem 2,3/4GHz, 6MB pamięci podręcznej (2MB L2 + 4MB L3) i IGP Vega 10 z zegarem 1400MHz. Wykorzystana płyta główna zapewnia wsparcie dla dwóch slotów na pamięci RAM typu DDR4 SODIMM, oraz dwóch nośników danych: w formacie M.2 2280 (PCI-E) oraz 2,5-cala (SATA 3). Do tego mamy preinstalowany w gnieździe M.2 2230 moduł Intel WIFI6 AX200 z obsługą Bluetooth 5.1, mikrofon, układ audio z wyjściem 3.5-mm, oraz standardowy LAN połączony z dwoma portami RJ45.



Na liście portów znajdziemy ponadto dwa USB 3.1 (po jednym Gen1 i Gen2), USB-C Gen2, HDMI 2.0, oraz DisplayPort. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 128×127×46mm, co rzecz jasna wymusiło zastosowanie zewnętrznego zasilacza. Nowy mikrokomputer od MinisForum jest sprzedawany wraz z Windowsem 10 oraz maksymalnie 16GB RAMu i 512GB dyskiem SSD.



Za podstawową wersję z 8GB i 128GB SSD trzeba zapłacić $569, a za opcję z 16GB RAM i 256GB SSD musimy wyłożyć $669. Jest więc nieco taniej niż u Apple, ale tylko niewiele.







