Asus udostępnił BIOS uruchamiający AMD SAM na płytach z CPU Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:44 (1) Asus opracował nowy BIOS dla płyt głównych z chipsetem Z490, H470 i B460, który wprowadza funkcję Resizable BAR umożliwiającą wykorzystanie technologii Smart Access Memory w połączeniu z procesorami pozbawionymi rdzeni x86 Zen. Dzięki temu z dodatkowej wydajności w wysokości około 10-15% mogą skorzystać między innymi posiadacze procesorów Intela 10-tej generacji. Konieczne jest jedynie posiadanie Radeona RX z serii 6000. Nie jest natomiast wymagane posiadanie płyty z interfejsem PCI-Express 4.0 – starszy PCI-E 3.0 w zupełności wystarczy. Wersję beta tego oprogramowania można już pobrać ze strony Asusa – ma ono wersję 1002(1601).



Można się domyśleć, że pewnie w ślad za Asusem podążą również inni producenci. No chyba, że AMD ich w jakiś sposób powstrzyma.







@news (autor: Promilus | data: 2/12/20 | godz.: 06:20 )

Czyli jednak wszelkie gdybania o warstwie łączącej infinity cache gpu z cache l3 cpu poszły w tym momencie do kosza... Innymi słowy AMD dało ordynarnie funkcję BAR i ograniczyło ją sztucznie do własnych CPU z serii Zen3 choć powinny działać w zasadzie z każdymi... Gnoje.



