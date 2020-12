Czwartek 3 grudnia 2020 Qualcomm prezentuje Snapdragona 888

Autor: Wedelek | 05:15 Qualcomm zaprezentował wczoraj nową wersję Snapdragona dedykowaną TOPowym modelom smartfonów z Androidem. Podobnie jak w przypadku chipów firmy Apple układ SD888 będzie produkowany z wykorzystaniem najnowsze dostępnej litografii, czyli w tym wypadku 5nm EUV od Samsunga. Jeśli wierzyć producentowi, to zaoferuje on znaczący wzrost wydajności względem swojego poprzednika - mówi się o ponad 880 000pkt w AnTuTu v8. Nowy Snapdragon otrzymał między innymi odświeżony IGP Adreno 660 (+20% więcej mocy wzgl. poprzednika), modem X60 5G, ulepszony koprocesor wspomagający SI Hexagon 700 - wydajność 26TOPSów, a także układ Spectra ISP z 35% szybszym mechanizmem przetwarzania danych. Ten obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200MP, tryb 1080p 960FPS, a także 8K 30FPS.



Należy do tego dodać wsparcie dla wyświetlaczy 8K 120FPS z HDR10, obsługę WiFi6, Bluetooth 5.2, oraz pamięci UFS 3.1 i LPDDR5 o maksymalnej pojemności 32GB. Jeśli chodzi o część CPU, to mamy tu do czynienia z połączeniem aż trzech różnych typów rdzeni: 1 x Cortex-X1 @2.84GHz, 3 x Cortex-A78 @2.4GHz i wreszcie 4 x Cortex-A55 @1.8GHz. A tak opisywany układ prezentuje się na renderach:







