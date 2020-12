Czwartek 3 grudnia 2020 Powstał procesor na bazie RISC-V ISA z zegarem 5GHz zużywający 1W energii

Autor: Wedelek | źródło: EE-Times | 05:30 W roku 2015 pracownicy uniwersytetu w Berkeley rozpoczęli prace nad nowym uniwersalnym zestawem instrukcji RISC (Reduced Instruction Set Computing) przeznaczonym dla procesorów nowej generacji. Tak powstał wolny od ograniczeń patentowych standard RISC-V ISA. Na razie jego popularność nie jest jeszcze specjalnie duża, co nie oznacza, że na jego bazie nie powstają żadne ciekawe instrukcje. Wręcz przeciwnie. Najlepszym tego dowodem jest najnowszy procesor od Micro Magic Inc., który mimo bardzo wysokiego zegara sięgającego 5GHz zużywa zaledwie 1W energii. Układ pracuje przy tym z napięciem 1,1V i osiąga 13’000pkt CoreMark. Nie jest to więc najpotężniejszy CPU na rynku, ale i tak robi wrażenie.











