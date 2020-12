Czwartek 3 grudnia 2020 Niektóre konsole PlayStation 5 są głośniejsze niż inne

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:44 Redaktorzy z francuskiego portalu Les Numériques odkryli, że w konsolach PlayStation 5 Sony montuje co najmniej pięć różnych typów wentylatorów różniących się od siebie kształtem i ilością łopatek. Przez to niektóre urządzenia są cichsze niż inne. Te, które mają więcej łopatek mają po prostu większą efektywność w odprowadzaniu nadmiaru ciepła. Najcichsze z nich mają w sumie dwadzieścia trzy łopatki, a najgłośniejsze mają o sześć mniej, czyli raptem siedemnaście. Problem jest wbrew pozorom nietrywialny, bo różnica w kulturze ich pracy jest na tyle duża, że bez trudu można to wychwycić.



Jest to więc po prostu zachowanie nie fair. Tym bardziej, że klient nie wie na co trafi, a że dostępność PS5 jest słaba, toteż nie ma nawet jak takiej konsoli wymienić.







