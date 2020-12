Czwartek 3 grudnia 2020 Wydajność Ryzena 7 5800H (Cezanne) w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:58 W bazie danych GeekBencha pojawił się wynik wydajności Ryzena 7 5800H, czyli przedstawiciela nowej linii APU od AMD z rodziny Cezanne-H. Procesor ten bazuje na 8-rdzeniach/16-wątkach AMD Zen3, które dysponują 4MB pamięci L2 i 16MB cache L3, oraz pracują z zegarem do 3,2GHz (TURBO). Do tego dochodzi IGP na bazie architektury Vega z ośmioma blokami CU (512 procesorów strumieniowych), a cały układ jest wytwarzany w litografii 7nm. Jeśli chodzi o TDP, to ta wartość ma wynosić od 35W do 45W, w zależności od tego, jaki budżet energetyczny założy producent. W tym drugim przypadku APU będzie po prostu dłużej działać na wysokich zegarach.



Jeśli chodzi o uzyskaną wydajność, to ta wynosi odpowiednio 166 pkt w teście pojedynczego wątku i 1193pkt w trybie wielowątkowym.







