Piątek 4 grudnia 2020 Wydajność modelu RX 6900XT w OpenCL

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 (2) Do bazy danych GeekBencha trafił właśnie wynik wydajności Radeona RX 6900 XT odnotowany w teście wykorzystującym biblioteki OpenCL. Kosztująca $999 karta uzyskuje 169 779pkt i jest tym samym o 12% szybsza od modelu RX 6800XT, i o 35% w porównaniu do RX 6800. Jednocześnie TOPowy akcelerator AMD przegrywa na tym polu z modelem GeForce RTX 3080 o 4% i RTX 3090 o 19%. Radeon RX 6900XT będzie dostępny w sprzedaży od 8-mego grudnia i zaoferuje 80 bloków CU, w skład których wejdzie 5120 procesorów strumieniowych, 80 jednostek RT, 320 TMU i 128 ROPów. Zegar GPU będzie pracować z częstotliwością 2015/2250MHz, a sam rdzeń graficzny ma współpracować z 128MB pamięci podręcznej i 16GB pamięci GDDR6 16Gb/s z interfejsem 256-bit.



TDP opisywanej jednostki to 300W.







K O M E N T A R Z E

Compute units 40? (autor: kosa23 | data: 4/12/20 | godz.: 05:10 )

device name: gfx 1030 XD



co to jest?



co to jest? (autor: kombajn4 | data: 4/12/20 | godz.: 05:47 )

GeekBench czyt. random number generator



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.