Piątek 4 grudnia 2020 AMD znów dominuje nad Intelem w statystykach Mind Factory

Autor: Wedelek | 05:15 Wczoraj pisaliśmy o coraz większej popularności procesorów od AMD wśród graczy, a dziś mamy okazję by bliżej przyjrzeć się strukturze sprzedaży w jednym z największych sklepów internetowych w Niemczech – Mind Factory. Wynika z nich, że aż 84% sprzedanych CPU była produkowana przez producenta z Sunnyvale, a ponieważ listopad był rekordowy, toteż przełożyło się to na aż 35 000 jednostek. W tym samym czasie Intel zdołał sprzedać raptem 5000 modeli, co stanowi 16% wszystkich CPU, jakie trafiły do klientów. Podobnie ma się sprawa z zyskami, których struktura wygląda bardzo podobnie, a to już dla Intela na pewno jest większym problemem.



Jeśli chodzi o podział na poszczególne układy, to u Intela większość sprzedawanych CPU należy do 10tej generacji, a pozostałe należały do serii dziewiątej. Znacznie ciekawiej wygląda to u AMD, gdzie 67% należało do serii Ryzen 3000, 17% do Ryzen 2000 i Ryzen 3000G, a 16% stanowiły najnowsze jednostki z rodziny Ryzen 5000.







