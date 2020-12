Piątek 4 grudnia 2020 Niemiecki sklep krytykuje Nvidię i jej partnerów za kiepską dostępność nowych RTXów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:30 Niemiecki sklep internetowy ProShop.de postanowił odnieść się do informacji dotyczących ogromnej popularności RTXów 3000, zrzucając winę za brak ich dostępności na samego producenta. Okazuje się, że większość zamawianych kart w ogóle do sklepu nie dociera, a te dostawy, które zostały zrealizowane były znacznie okrojone. Średnio sklep dostaje tylko 20% tego, co zamówił, a to rzecz jasna nie wystarcza. Osoby zainteresowane szerzej tym tematem odsyłam do zestawień, jakie zostały przygotowane przez pracowników sklepu. Znajdziecie je w dalszej części newsa.



Od lewej mamy numer produktu, producenta, model, ilość zamówień złożonych przez konsumentów, ilość kart zamówionych u producenta, ilość kart, które ostatnio dotarły do sklepu, oraz sumaryczną ilość otrzymanych produktów.







