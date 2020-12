Czwartek 3 grudnia 2020 Rocket Lake-S dogania Ryzeny 5000 w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 16:11 Do sieci trafił właśnie wynik wydajności 8-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora Rocket Lake-S dla komputerów desktop. Testowany układ bazuje na architekturze Cypress Cove, która jest de facto tym samym co znany z mobilnych Ice Lake’ów Sunny Cove, ale przeniesionym do 14nm. Rdzenie tego typu mają po 32KB pamięci L1 na instrukcje i 48KB na dane, oraz 512KB L2. Do tego mamy maksymalnie 16MB pamięci współdzielonej trzeciego poziomu oraz IGP Gen 12 (Xe-LP). Próbka inżynieryjna, której dotyczy ten materiał pracowała z zegarem 3,4GHz/5.0GHz i uzyskała w GeekBenchu 5 odpowiednio 1645pkt i 9783pkt w trybie wydajności jednego i wielu wątków.



Tym samym mamy do czynienia z wydajnością podobną do tej, którą odznacza się Ryzen 7 5800X, który notuje w tym benchmarku 1661 pkt/10367pkt. Dodam jeszcze, że badany CPU był zamontowany w gotowym zestawie komputerowym HP OMEN 30L Desktop GT13-0xxx, co oznacza, że jego premiera powinna się wydarzyć w przeciągu kilku najbliższych tygodni. A przynajmniej ta papierowa, bo rynkowa ma być w marcu.







