Poniedziałek 28 grudnia 2020 Klawiatura przewodowa czy bezprzewodowa - którą wybrać?

Autor: materiały partnera | 15:02 Coraz więcej peryferyjnych urządzeń komputerowych działa bez przewodów. Rozwiązanie to jest wygodne, ale wbrew pozorom nie zawsze będzie najlepsze. Podpowiadamy, jak zdecydować, który sprzęt spełni nasze oczekiwania – klawiatura przewodowa czy bezprzewodowa!











Klawiatura przewodowa czy bezprzewodowa – co je różni?



Nie da się jednoznacznie ocenić, która opcja jest lepsza – klawiatura przewodowa czy bezprzewodowa. Oba warianty mają swoje plusy i minusy. Brak okablowania ma bowiem niebagatelny wpływ nie tylko na komfort użytkowania czy wygląd, ale też działanie samego urządzenia.



Klasyczne modele przewodowe muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od komputera, laptopa czy innego sprzętu. Trzeba też odpowiednio zorganizować dla nich przestrzeń na blacie, by kabel w żaden sposób nie wadził. Do plusów można jednak zaliczyć niższą cenę oraz stabilniejsze połączenie – szybkość przesyłania danych jest szybsza, dlatego ryzyko zakłóceń czy opóźnień jest mniejsze.



Bezprzewodowe klawiatury są niezwykle wygodne, ponieważ można bardzo swobodnie się z nimi obchodzić. Do tego świetnie się prezentują. Z drugiej strony, są oczywiście odpowiednio droższe. Za minus można też uznać to, że połączenie Bluetooth da się stosunkowo łatwo zakłócić, więc mogą zdarzać się drobne opóźnienia pomiędzy wciśnięciem klawisza, a reakcją komputera.



Klawiatura przewodowa a bezprzewodowa – kiedy która lepiej się sprawdza?



Indywidualne właściwości, jakie ma klawiatura przewodowa a bezprzewodowa, są odpowiednie dla osób o konkretnych potrzebach. Klasyczny model na pewno lepiej sprawdzi się w przypadku graczy. Szybkość reakcji ma wpływ na rozgrywkę, dlatego nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia. W wielu przypadkach nawet ułamek sekundy ma znaczenie.



Gdy zaś szuka się klawiatury do domu czy biura, można podejść do tej kwestii z większą dozą swobody. Jeśli chce się mieć po prostu większy porządek na biurku lub często podłącza się klawiaturę np. do telewizora czy innych urządzeń, na pewno lepiej sprawdzi się wersja bez przewodu. Brak kabla na pewno będzie pasował też osobom, które mają np. daleko oddalone monitory lub często przesuwają klawiaturę, tak by jej położenie było odpowiednie do pisania, grania, programowania itp.



Przy tym trzeba jednak pamiętać, że tym co wyraźnie odróżnia klawiaturę przewodową a bezprzewodową jest cena. Kiedy nie ma się zbyt dużego budżetu, lepiej jest mimo wszystko zdecydować się na model z kablem. Istnieje wiele metod na jego zamaskowanie, dlatego wcale nie musi być takim utrudnieniem.



Jak wybrać idealną klawiaturę?



Na co zwrócić uwagę podczas zakupów, by na pewno być zadowolonym? Nie ma uniwersalnego przepisu na to, jak wybrać idealną klawiaturę. Najważniejsze jest jednak to, by dobrać sprzęt do swoich potrzeb. Dobrze jest mieć na względzie nie tylko sposób podłączenia, ale też m.in. wymiary całego sprzętu, rodzaj klawiszy (mechaniczne lub membranowe), a także dodatki. Klawiatura może bowiem posiadać np. ciekawe przyciski funkcyjne czy podświetlenie LED. Najrozsądniej jest dokładnie zapoznać się ze specyfikacją i wybrać model zgodny z indywidualnymi preferencjami. Świetne produkty wysokiej jakości w dobrych cenach znajdziesz na: https://sklep.platinet.pl/pl/c/Myszki-i-klawiatury/169.



Mamy nadzieję, że dzięki nam łatwiej będzie Ci zdecydować, która opcja będzie dla Ciebie lepsza – klawiatura przewodowa czy bezprzewodowa. Wybierz najwygodniejszy, a zarazem najbardziej praktyczny model. Zadbaj o to, by jak najlepiej służył Ci podczas pracy lub rozrywki!



