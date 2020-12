Piątek 4 grudnia 2020 Wyjaśniło się, dlaczego Ryzeny z Zen 1 i 2 nie mają wsparcia dla SAM

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:50 Zamieszanie wokół technologii R BAR (Resizable Base-Address Register) i jej rozwinięcia w postaci SAM (Smart Access Memory) skłoniło wielu użytkowników do wysnucia teorii, że AMD w jakiś sposób chce sztucznie ograniczyć jej wykorzystanie tylko do najnowszych Ryzenów 5000. No bo jak to? Procesory Intela z zeszłego roku obsługują to rozwiązanie, a ubiegłoroczne Ryzeny już nie? Przyznaję, że sam byłem tym zadziwiony, ale jak się okazuje jest na to proste wyjaśnienie. Otóż aby R BAR mógł działać konieczne jest zaimplementowanie w procesorze elementu o roboczej nazwie full-rate _pdep_u32 / 64, której to części (fizycznej) starsze procesory na bazie Zen 2 i Zen 1 nie posiadają.



Mają ją natomiast wszystkie procesory zbudowane na bazie architektury Skylake i jej pochodnych. Dlatego też mogą z niej skorzystać. Zadaniem brakującego fragmentu jest adresowanie całej pamięci karty graficznej jako pojedynczego bloku, a nie osobnych, 256MB jej części. To ułatwia dostęp do jej zawartości i zmniejsza opóźnienia, co może się przełożyć na szybsze działanie aplikacji o 10-15%, ale równie dobrze może nie dać nic lub wręcz obniżyć wydajność. AMD szacuje, że średnio SAM przynosi 1-2% zysku w grach jeśli korzystamy z Radeona RX 6800.



