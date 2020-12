Piątek 4 grudnia 2020 Core i9 11900K i Radeon RX 6900XT przetestowane w AotS

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 08:02 Wbudowany w Ashes of the Singularity benchmark został niedawno wykorzystany do przetestowania dwóch bardzo ciekawych produktów, których jeszcze nie ma na rynku. Pierwszym z nich był Radeon RX 6900XT (5120SP, 80RT, 320TMU, 128ROP, 128MB Cache, 16GB RAM), którego sparowano z Core i7-8700K i poddano testom wydajności w trybie Crazy 1080p. Badana karta uzyskała w nim 10100pkt, co przekłada się na około 102,1 FPS. Wynik jest więc identyczny jak w przypadku modelu RX 6800XT i nieco niższy niż w przypadku RTX 3080 i 3090, które notują w tym benchmarku odpowiednio 10300pkt i 10400pkt. Tak mała różnica w wydajności to zapewne pokłosie wąskiego gardła, jakim może być w tym wypadku użyty procesor.



W Ashes of the Singularity przetestowano też procesor Core i9 11900K z rodziny Rocket Lake-S (Cypress Cove, 8R/16W, IGP Gen12), który uzyskał 6400pkt (64.7 FPS) w teście Crazy 1080p i 6200pkt (62.7 FPS) w Crazy 1440p. Platforma testowa oprócz procesora niebieskich obejmowała też GeForce’a RTX 3080 od Nvidii. Dla porównania konkurencyjny Ryzen 9 5950X uzyskuje w 1080p wynik 7100pkt (71.9 FPS), a więc jest o 11% szybszy.







