Ryzen 9 5900HX nowym flagowcem dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:25 (2) Dostępne w sprzedaży od prawie roku 7nm i 8-rdzeniowe mobilne procesory AMD Ryzen serii 4000 (nazwa kodowa Renoir) cieszą się dobrymi opiniami, ale AMD szykuje już ich następców. Będą to chipy o nazwie kodowej Cezanne, oparte o najnowszą architekturę CPU ZEN 3, które trafią na rynek jako mobilne Ryzeny serii 5000. Będą to zarówno energooszczędne modele z TDP 15-25W dedykowane dla lekkich i ultracienkich laptopów, takie jak np. Ryzen 5 5600U i Ryzen 7 5800U, jak również bardziej wydane wersje z TDP 35-45W przeznaczone dla mobilnych stacji roboczych i laptopów dla graczy.



Wśród nich na ten moment wiemy o dwóch procesorach; Ryzen 7 5800H i Ryzen 9 5900HX. Drugi z nich będzie najszybszym w ofercie AMD mobilnym procesorem z serii Ryzen 5000. Jednostka otrzyma 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, i będzie taktowana zegarem bazowym 3,3 GHz, który będzie mógł być podbijany do 4,6 GHz dzięki Turbo. W procesorze znajdzie się też 16 MB pamięci L3 oraz układ graficzny Radeon z serii Vega.







