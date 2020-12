Poniedziałek 7 grudnia 2020 Core i7-11370H z serii Tiger Lake-H dostrzeżony w laptopie ASUSa

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:30 W tym roku na rynek trafiły nowe mobilne procesory Intela o nazwie Tiger Lake-U, czyli formalnie Core 11. generacji, spośród których najszybszym modelem jest Core i7-1185G7. Są one wytwarzane w najnowszej litografii 10nm+ Super Fin i posiadają cztery rdzenie x86 z architekturą Willow Cove oraz zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe (IGP 12. generacji). Procesory są następcami dotychczasowych mobilnych Core 10 generacji z serii Ice Lake-U. Laptopowe procesory Intela z większą liczbą rdzeni nadal bazują na rdzeniach x86 Skylake i 14nm litografii, ale to ma się wreszcie zmienić w 1. kwartale 2021 roku z sprawą Tiger Lake-H.



Będą to mobilne 10nm procesory wyposażone w 8 rdzeni Willow Cove i przeznaczone dla bardziej wydajnych laptopów. Jednym z takich procesorów będzie Core i7-11370H, który został dostrzeżony w specyfikacji nadchodzącego laptopa ASUS z serii TUF Gaming. Nowy model laptopa, poza wspominanym Core i7-11370H posiada też mobilną kartę GeForce RTX 3060 - która również nie maiła jeszcze swojej oficjalnej premiery.



Wszystko wskazuje na to, że 8-rdzeniowe mobilne procesory Tiger Lake-H i mobilne GeForce RTX 3060 zadebiutują na początku stycznia, być może podczas wirtualnych targów CES. W podobnym okresie swoje nowości dla laptopow planuje też wydać AMD, w postaci mobilnych Ryzneów 5000 oraz mobilnych Radeonów z architekturą RDNA 2.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.