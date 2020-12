Poniedziałek 7 grudnia 2020 Nowe Radeony z Navi 23 i Navi 24 dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:38 Debiut pierwszych kart graficznych AMD z nową architekturą RDNA 2, czyli kart Radeon RX 6800 i Radeon RX 6800XT bazujących na układzie Navi 21 spotkał się z dość ciepłym przyjęciem przez graczy. AMD przygotowuje także nieco wolniejsze i tańsze karty w postaci modeli Radeon RX 6700 i Radeon RX 6700XT, które będą oparte o chip Navi 22 i mają mieć TDP w zakresie od 150W do około 200W. W planach AMD są jeszcze mniejsze chipy z architekturą RDNA 2, a konkretnie Navi 23 i Navi 24, które według najnowszych informacji pojawią się na rynku w pierwszej kolejności, w mobilnych Radeonach serii RX6000.



Według dostępnych danych, chip Navi 23 będzie podstawą mobilnych Radeonów ze średniej półki wydajnościowej. W oparciu o ten układ AMD ma oferować trzy mobilne Radeony, posiadające 4 lub 8GB pamięci i wskaźnik TDP wynoszący 65W, 80W i 90W (w zależności od wersji). Z kolei Navi 24 stanie się bazą dla budżetowych kart graficznych dla laptopów. W ofercie mają być dostępne dwa mobilne Radeony z tym chipem, jeden z TDP 25W i drugi mocniejszy wariant z TDP konfigurowalnym w zakresie 35W, 42,5W lub 50W. Obie wersje mają mieć do 4GB własnej pamięci.



W późniejszym czasie Navi 23 i Navi 24 mają trafić także do desktopów, w postaci kart Radeon RX 6600, 6500 i 6400.

Większy od nich układ Navi 22, który zadebiutuje najpierw na rynku desktopowym w kartach Radeon RX 6700 i 6700XT, ma być w późniejszym czasie użyty do budowy najbardziej wydajnych kart graficznych dla laptopów. Modele te otrzymają 12GB własnej pamięci.







