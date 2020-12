Wtorek 8 grudnia 2020 Intel jendnak będzie produkował swoje CPU w TSMC?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:20 (1) Występujące od pewnego czasu problemy Intela z przechodzeniem na nowsze procesy litograficzne ciągną za sobą falę spekulacji dotyczących możliwości zlecenia przez Intela produkcji procesorów innym producentom. Dość powiedzieć, że krzemowy gigant nadal bazuje w większości na liczącej sobie już 6 lat, 14nm litografii. Nowszy 10nm proces zyskał właściwe parametry dopiero w 2020 roku, a moce produkcyjne 10nm linii nie są obecnie duże. Mimo tego Intel bardzo długo konsekwentnie zaprzeczał doniesieniom o tym, jakby chciał produkować swoje CPU lub GPU u innych wytwórców.



To zmieniło się kilka miesięcy temu, kiedy krzemowy gigant przedstawił swoje szczegółowe plany dotyczące różnych wersji przygotowywanych układów graficznych Intel XE. Z planów tych okazało się, że do produkcji swoich chipów GPU Intel skorzysta zarówno z własnej litografii jak i z litografii TSMC i Samsunga.



Tymczasem najnowsze ogłoszenie o pracę w Intelu, odnalezione przez niezawodnego użytkownika Twittera o nicku Komachi Ensaka, zdradza, że plany dotyczące skorzystania przez Intela z fabryk TSMC nie kończą się tylko na GPU.



W ogłoszeniu tym Intel poszukuje inżynierów na stanowisko ds. integracji projektów (QAT Design Integration Engineer), informując, że będą oni odpowiedzialni za "rozwój i integrację procesorów SOC z serii Atom i Xeon, wytwarzanych przez Intela lub TSMC".





Najwidoczniej nie każdy z pracowników Intela (a szczególnie z działu HR) zwraca baczną uwagę na oficjalną narrację kierownictwa firmy, i starając się dobrze wykonać swoje zadanie przyczynia się do wycieku informacji na temat faktycznych planów swojego pracodawcy względem produkcji w TSMC.



K O M E N T A R Z E

No dobra (autor: Wyrzym | data: 8/12/20 | godz.: 06:38 )

zakladamy ze tak sie stanie, Intel przerzuci czesc swoich procesorow do TSMC i jak to ma w ogole wszystko funkcjonowac? znaczy sie fabrykli TSMC, beda produkowac miliardy ukladow dla Appla, uklady od AMD dla Sony, MS, procki AMD, grafy AMD, Nvida i jeszcze Intela? teraz nie daja rady, a co dopiero jak taki kolos by im zlecil produkcje dodatkowo. Chyba ze maja jakies faby poukrywane tylko i wylacznie na taka okazje.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.