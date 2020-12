Wtorek 8 grudnia 2020 Wzrost popularności Radeonów w 3. kwartale 2020 roku

Autor: Zbyszek | 06:08 Firma analityczna Jon Peddie Research opublikowała najnowszy raport z danymi dotyczącymi udziału poszczególnych producentów w rynku układów graficznych w 3. kwartale 2020. Wynika z niego, że w tym okresie nastąpił niewielki wzrost popularności kart AMD Radeon. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, sprzedaż Radeonów (zarówno IGP jak i samodzielnych kart) wzrosła o 18,7 procent, sprzedaż kart GeForce wzrosła o 10,8 procent, a sprzedaż zintegrowanych układów graficznych Intela (IGP) wzrosła o 7,8 procent. W efekcie udział rynkowy AMD wzrósł o 1,3 pp (punktu procentowego) do 18,7 procent.



Udział rynkowy Nvidia wzrósł o 0,1 pp do 19 procent, a Intela spadł o 1,4 punktu procentowego do 62,3 procent.



Z informacji tych wynika, że Intel dostarczył na rynek ponad 3-razy więcej procesorów z IGP, niż AMD procesorów z IGP i kart Radeon razem wziętych. Trzeba jednak uwzględnić, że większość sprzedawanych przez AMD procesorów nie posiada IGP, z kolei prawie każdy sprzedawany przez Intela CPU posiada IGP.



Co istotne, dane wskazują, że Nvidia sprzedała więcej kart GeForce aniżeli AMD kart Radeon i IGP razem wziętych.



W przypadku samodzielnych kart graficznych, 27 procent kart sprzedanych w 3. kwartale stanowiły karty Radeon, a 73 procent karty GeForce, co wskazuje na ponad 2,5 krotnie wyższą sprzedaż kart GeForce w porównaniu do Radeonów.



Na dane z 3. kwartału nie miały wpływu najnowsze karty Nvidia z serii Ampere, których dostawy rozpoczęły się na rynek w 4. kwartale tego roku.









