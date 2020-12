Wtorek 8 grudnia 2020 Chiny będą mieć własny w pelni niezależny od innych 28nm proces litograficzny

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:14 Wojna techniczna pomiędzy USA i Chinami skłoniła drugi z tych krajów do mobilizacji, i przynajmniej częściowego uniezależnienia się od zachodnich kontrahentów. Przypomnijmy, że wprowadzane przez USA ograniczenia licencyjne zakazały eksportu amerykańskich technologii do chińskich przedsiębiorstw cywilnych. Dotyczy to także producentów spoza USA i ich urządzeń lub rozwiązań, wykorzystujących podzespoły lub oprogramowanie dostarczane z USA. To uderzyło m.in w Huawei, który utrafił możliwość produkcji chipów w TSMC.



Problemem stała się też produkcji chipów we własnych fabryk, które do tej pory korzystały z różnych zagranicznych dostawców, np. holenderskiego ASML wytwarzającego maszyny do produkcji układów scalonych.



Firma Shanghai Micro Electronic Equipment (SMEE) otrzymała misję zastąpienia ASML i opracownia własnych, zaawansowanych maszyn do wytrawiania wafli krzemowych. Według najnowszych zapewnień SMEE będą one gotowe w 4. kwartale 2021 roku, mogących operować w 28nm procesie litograficznym przy wykorzystaniu fotonaświetlania klasyczną techniką DUV (deep ultraviolet).



Tym samym już za kilkanaście miesięcy Chiny będą dysponować własnym, 28nm procesem litograficznym niezależnym od zagranicznych dostawców technologii, a limitowanym wyłącznie dostawami niezbędnych surowców, które na ten moment nie są ograniczane dla chińskich producentów.







