Wtorek 8 grudnia 2020 Radeon RX 6900XT - debiut flagowej karty graficznej AMD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:00 AMD oficjalnie wprowadza dziś do sprzedaży swoje flagowe karty graficzne z architekturą RDNA 2 - modele Raden RX 6900XT. Karty bazują na układzie Navi 21 w pełnej wersji z aktywnymi wszystkimi 80 blokami wykonawczymi. Przekłada sie to na 5120 procesorów strumieniowych, 320 jednostek TMU i 80 jednostek wspierających obliczenia związane ze śledzeniem promieni. Chip posiada też 128 MB pamięci podręcznej Infinity Cache i współpracuje z 16 GB pamięci GDDR6 (16 Gbps) z magistralą 256-bit (przepustowość 512 GB/s). Zegar GPU wynosi 2015 MHz standardowo i do 2250MHz w trybie Boost, a wskaźnik TDP to 300W.



Poza sprzętową obsługą RayTracingu, Radeon RX 6900XT zapewnia też obsługę zmiennej jakość cieniowania obiektów (Variable Rate Shading) oraz pełną zgodność z DX12 Ultimate, w tym również z DirectStorage.



Poza nowymi funkcjami, architektura RDNA zawiera też dużo ulepszeń pod względm wydajności, efektywności energetycznej i osiąganych częstotliwości taktowania.



Procesory strumieniowe w blokach Compute Units są teraz połączone siecią tymu mesh (siatką), co poprawia ich współpracę i wydajność. Zoptymalizowano także ścieżki danych w pozostałych częściach GPU. Uzyskiwane częstotliwości taktowania udało się zwiększyć o 30 procent (przy zastosowaniu tego samego 7nm procesu litograficznego), a ogólną efektywność energetyczną o ponad 50 procent względem oryginalnej architektury RDNA. Było to możliwe dzięki zaaplikowaniu wielu rozwiązań technicznych z dziedziny zarządzania energią i taktowaniem zaczerpniętych z procesorów Ryzen.



Sugerowana cena detaliczna wynosi 999 USD. Według dostępnych testów wydajność oferowana przez kartę Radeon RX 6900 XT jest o około 10 procent wyższa, niż debiutującego niedawno modelu Radeon RX 6800 XT.







