Środa 9 grudnia 2020 Miniaturowy komputer Shuttle XPC Barebone DH470

Autor: Zbyszek | 11:00 Shuttle wprowadza do sprzedaży nowy miniaturowy komputer typu Barebone przeznaczony do dalszej rozbudowy. Model XPC Barebone DH470 ma wymiary 19 x 16.5 x 4.3 cm i posiada płytę główną z chipsetem Intel H470 i podstawką Socket LGA 1200, obsługującą procesory 10. generacji Intela z TDP do 65W. Wewnątrz znajdują dwa sloty na pamięci DDR4 SoDIMM, jedno miejsce na dysk SATA 2,5-cala, jeden slot na nośnik PCI-e NVMe, oraz dwa porty M.2 (jeden M.2-2280 i jeden M.2-2232) do montażu dodatkowych kart rozszerzeń, np. karty WLAN.



Na obudowie umieszczono jedno złącze HDMI 2.0, dwa DisplayPort 1.4, dwa porty RJ-45, cztery USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) i cztery USB 3.1 Gen 1 z funkcją ładowania, dwa porty COM i czytnik kart pamięci.



Urządzenie należy we własnym zakresie wyposażyć w procesor, pamięci RAM i dysk twardy. Cena komputera to 260 Euro netto.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.