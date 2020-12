Środa 9 grudnia 2020 Core i9-9900K i pozostałe modele 9 serii przechodzą na emeryturę

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:09 (5) Intel poinformował o zakończeniu seryjnej produkcji oraz nadaniu statusu EOL (End Of Life) dla swoich procesorów 9. generacji, czyli modeli Core i9-9900K, Core i7-9700K, Core i5-9600K i ich wolniejszych wersji. Wspomniane procesory będą mogły być jeszcze produkowane przez najbliższy rok, ale tylko wyłącznie na zamówienie producentów lub dystrybutorów. Zamówienia na produkcję procesorów będzie można składać jeszcze do 25 czerwca 2021 roku, wybierając datę dostawy nie późniejszą niż 24 grudnia 2021 roku.



Daty wynikają z ogólnie przyjętej polityki Intela przy wycofywaniu procesorów z seryjnej produkcji - w ramach której przez co najmniej 6 miesięcy po nadaniu statusu EOL na procesory wycofane z oferty można jeszcze składać zamówienia.



Decyzja Intela jest istotna dla osób posiadających płytę główną LGA1151 z chipsetem serii 300 i słabszy procesor - jeśli planują one wymianę CPU na bardziej wydajny model i interesuje ich wyłącznie zakup nowego CPU, to nadszedł właśnie odpowiedni moment na zaplanowanie tej wymiany.



Ogłoszenie dotyczy w sumie kilkudziesięciu modeli procesorów wymienionych poniżej. Zakończenie ich produkcji oznacza, że ich miejsca na 14nm liniach produkcyjnych zajmują już prawdopodobnie nadchodzące procesory Rocket Lake-S.













@temat. (autor: Mariosti | data: 9/12/20 | godz.: 11:38 )

Swoją drogą jakby ktoś w redakcji miał czas zbadać sprawę, mam wrażenie że RTX2000 nagle przestały być dostępne(są wycofywane z oferty) w wielu sklepach, co wydaje się być dziwne bo nie widziałem sugestii aby nvidia je już wycofywała.



@ up (autor: Shark20 | data: 9/12/20 | godz.: 13:25 )

pewnie dla tego ich nie ma: https://twojepc.pl/...niedobory-pamieci-GDDR6.html



trzeba kończyć produkcję 9 serii, (autor: Qjanusz | data: 9/12/20 | godz.: 14:49 )

bo kolejne procki czekają w kolejce na linie produkcyjne 14nm



@Shark (autor: ekspert_IT | data: 9/12/20 | godz.: 16:51 )

To niech zrobią wersję na HBM Hynixa i po kłopocie...



@up (autor: Shark20 | data: 9/12/20 | godz.: 19:24 )

rozsądna opcja. Zrobić 6900 XTX z HBM2 , do tego rdzeń +100 MHz przy TDP z 300W na 330W i jest karta szybsza niż GeForce 3090



