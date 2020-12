Środa 9 grudnia 2020 Na rynku pojawiły się niedobory pamięci GDDR6

Autor: Zbyszek | źródło: Techpowerup | 11:43 Bieżący kwartał upływa pod znakiem debiutu najnowszej generacji kart graficznych. Najpierw swoją premierę miały karty Nvidia GeForce z serii Ampere, a po kilku tygodniach dołączyły do nich nowe Radeony z serii RX 6000. Niestety gracze narzekają na znaczne niedobory nowych grafik, których zakup nie jest łatwą sztuką i to pomimo czasu jaki upłyną od oficjalnej premiery. W przypadku Nvidia problemy te mają wynikać z niedoskonałości 8nm litografii Samsunga, a konkretnie niskiego uzysku w produkcji chipów, skutkującego tym, że ze wszystkich produkowanych układów GA102 i GA104 sprawa jest zbyt mała część.



Z koeli AMD nie sprzyjać ma przeciążenie linii produkcyjnych TSMC, które pracując z pełną swoich możliwości nie są w stanie obsłużyć wszystkich składanych zamówień.



Według najnowszych informacji, obaj producenci mogą zostać dotknięci w najbliższym czasie kolejnym ograniczeniem, jakim będą braki pamięci GDDR6. Wytwarzający je dostawcy również mają swoje ograniczenia zdolności produkcyjnych, a ponadto według najnowszych raportów narzekają oni na niewystarczające dostawy substratów i surowców, co ma wynikać z tego, że przemysł wydobywczy dopiero budzi się z całorocznego snu związanego z pandemią.



Według informacji pozyskanych przez VideoCardz, dostępność najnowszych kart graficznych będzie poprawiać się począwszy od lutego 2021 roku i następnie przez cały 2. kwartał nadchodzącego roku. Tym samym najbliższe kilka miesięcy nie będzie łatwe dla graczy zainteresowanych szybkim zakupem najnowszej karty graficznej.



