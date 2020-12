Środa 9 grudnia 2020 PNY wprowadza kartę pamięci SDXC o pojemności 1TB

Autor: Zbyszek | 10:43 PNY wprowadza do sprzedaży nową bardzo wydajną kartę pamięci ze swojej serii PRO Elite. Karta zapewnia zawrotną jak dla takich urządzeń pojemność aż 1TB, umożliwiając m.in zapis około 150 tysięcy zdjęć w rozdzielczości 24 megapikseli, lub 21 godzin filmu wideo w rozdzielczości 4K przy płynności 60 klatek na sekundę i bitrate 100 mbps. Prędkość zapisu wynosi do 90 MB/s, a prędkość odczytu to 100 MB/s. Karta jest zgodna z klasami prędkość U3 i V30, i można ją już kupić w amerykańskim Amazonie, w cenie 209 USD.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.