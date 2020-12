Środa 9 grudnia 2020 Nvidia podaje wydajność swoich kart w Cyberpunk 2077

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 12:02 (11) Nvidia opublikowała wyniki wewnętrznych testów, jakim poddane zostały jej karty graficzne w niezwykle oczekiwanej przez graczy grze Cyberpunk 2077, której debiut nastąpi już jutro. Wygląda na to, że nowy tytuł CD Projektu jest dość wymagający dla kart graficznych, i nie należy spodziewać się zbyt dużej liczby klatek na sekundę. Przy włączonym Ray Tracingu, płynność powyżej 60 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD zapewnia GeForce RTX 3060 Ti lub jego odpowiednik, czyli co najmniej GeForce RTX 2080 Super. Dla rozdzielczości 2560x1440 pikseli konieczne jest już posiadanie karty GeForce RTX 3080, z kolei w 4K i z RayTracingiem żadna z obecnych kart nie gwarantuje płynności.



Gracze niezainteresowani efektami śledzenia promieni do minimalnej płynności w rozdzielczości Full HD prawodopodobnie muszą posiadać co najmniej rekomendowaną przez CD Projekt kartę GeForce GTX 1060 6GB lub mocniejszy model. Z kolei dla rozdzielczości 2560x1440 pikseli rekomendowany jest co najmniej GeForce RTX 2060 lub jego odpowiednik.



Poniżej dodatkowo zamieszczamy oficjalne minimalne wymagania systemowe Cyberpunk 2077 w zależności od oczekiwanej rozdzielczości.











(kliknij, aby powiększyć)



K O M E N T A R Z E

ta gra skopie tyłki najmocniejszym konfigom, (autor: Qjanusz | data: 9/12/20 | godz.: 13:00 )

oraz wykpi wszelakie PS4 i One Xy.

Tak właśnie ma być.



Marudzącym na wymagania polecę pogranie w indyki i poproszę o przypomnienie sobie sytuacji kiedy wchodził Crysis.



jeżeli to nie bug (autor: Apollo129 | data: 9/12/20 | godz.: 13:20 )

Bo jak poprawią wydajność w kolejnych patchach to co wtedy ? I tak nie ma kart wyżej wymienianych na rynku wiec ....



@temat. (autor: Mariosti | data: 9/12/20 | godz.: 14:35 )

Za 2 generacje będzie dobrze chodziła.

Podobnie z premierą Wieśka 3 było w kontekście 4k z tą różnicą że wtedy jeszcze SLI było wspierane, mimo iż już wtedy i tak nikt nie miał takich konfigów.



bzdury (autor: bajbusek | data: 9/12/20 | godz.: 15:57 )

to jest test bez patcha day 1 - wersja recenzencka :)

Tom's Hardware podał te dane i CDPR grzecznie poprosił o ich usunięcie ...



patch 9.7GB (autor: Mario2k | data: 9/12/20 | godz.: 18:18 )

się właśnie ściąga , mam nadzieje że o 01 w nocy będzie grane



rtx 3090 w 4k tylko 22fps?... (autor: gantrithor | data: 9/12/20 | godz.: 22:49 )

co tu kurła jest grane ba nawet pseudo skalowane 4k z dlss ledwie wyciaga 57fps :S



@Qjanusz (autor: ekspert_IT | data: 10/12/20 | godz.: 07:54 )

Będzie upscaling FullHD (a może nawet 720p) do rzekomego 4k - wtedy RT będzie działał bez problemu na 'very high' :)



RT Ultra DLLS Quality (autor: Mario2k | data: 10/12/20 | godz.: 13:57 )

Reszta ustawień na maxa 1440p w mieście 55-65 fps

RTX 3080 intel 8700k 5.1GHz

Widać że ich engine jest przestarzały i RT dodawali na chybcika ,gra bez RT dużo traci w niektórych miejscówkach



dodam (autor: Mario2k | data: 10/12/20 | godz.: 13:59 )

Że DLLS nawet na quality jest strasznie zauważalny spadek rozdzielczości na liniach poziomych obiektów ,tragicznie to wygląda.



WQHD RT HIGH DLSS - Quality (autor: bajbusek | data: 10/12/20 | godz.: 14:08 )

mam 55-70 FPS na razie tylko w początkowe lokacji na pustyni i to na starusienkim RTX 2080 Ti ;)



@up (autor: Qjanusz | data: 10/12/20 | godz.: 17:13 )

nie no faktycznie sprzęt już zabytkowy ;)



