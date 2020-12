Środa 9 grudnia 2020 Nvidia podaje wydajność swoich kart w Cyberpunk 2077

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 12:02 Nvidia opublikowała wyniki wewnętrznych testów, jakim poddane zostały jej karty graficzne w niezwykle oczekiwanej przez graczy grze Cyberpunk 2077, której debiut nastąpi już jutro. Wygląda na to, że nowy tytuł CD Projektu jest dość wymagający dla kart graficznych, i nie należy spodziewać się zbyt dużej liczby klatek na sekundę. Przy włączonym Ray Tracingu, płynność powyżej 60 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD zapewnia GeForce RTX 3060 Ti lub jego odpowiednik, czyli co najmniej GeForce RTX 2080 Super. Dla rozdzielczości 2560x1440 pikseli konieczne jest już posiadanie karty GeForce RTX 3080, z kolei w 4K i z RayTracingiem żadna z obecnych kart nie gwarantuje płynności.



Gracze niezainteresowani efektami śledzenia promieni do minimalnej płynności w rozdzielczości Full HD prawodopodobnie muszą posiadać co najmniej rekomendowaną przez CD Projekt kartę GeForce GTX 1060 6GB lub mocniejszy model. Z kolei dla rozdzielczości 2560x1440 pikseli rekomendowany jest co najmniej GeForce RTX 2060 lub jego odpowiednik.



Poniżej dodatkowo zamieszczamy oficjalne minimalne wymagania systemowe Cyberpunk 2077 w zależności od oczekiwanej rozdzielczości.











(kliknij, aby powiększyć)



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.