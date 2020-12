Czwartek 10 grudnia 2020 ASRock zapowiada obsługę Ryzenów 5000 na płytach z X370

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:47 Choć debiutujące niedawno najnowsze procesory Ryzen serii 5000 dedykowane są do współpracy głównie z płytami z chipsetem serii 500, to dość szybko po ich premierze pojawiły się nowe wersje BIOS dla starszych płyt z chipsetami serii 400. Tym samym ich posiadacze zyskali możliwość zainstalowania najnowszego modelu CPU Ryzen. Oddzielną kwestią pozostaje najstarsza generacja płyt z podstawką AM4, wyposażona w chipsety serii 300. W ich przypadku AMD pozostawiło ich producentom wolną rękę, i mogą oni samodzielnie decydować o tym, czy ich płyty zyskają obsługę procesorów Ryzen 5000.



Z możliwości tej skorzystała firma ASRock, która zapowiedziała właśnie że jej płyty główne z chipsetami X370 zyskają obsługę procesorów z serii Vermeer. Aktualnie BIOS dla tych płyt wprowadzający obsługę najnowszych Ryzenów jest dopiero na wczesnym etapie opracowywania, ale wedlug ASROcka poczynione dotychczas testy wskazują, że na pewno zostanie on doprowadzony do finalnej wersji.



O zakończeniu prace nad nowym BIOSem dla płyt z chipsetami X370 firma ma poinformować w osobnym komunikacie.



