ASRock zapowiada obsługę Ryzenów 5000 na płytach z X370

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:47 (7) Choć debiutujące niedawno najnowsze procesory Ryzen serii 5000 dedykowane są do współpracy głównie z płytami z chipsetem serii 500, to dość szybko po ich premierze pojawiły się nowe wersje BIOS dla starszych płyt z chipsetami serii 400. Tym samym ich posiadacze zyskali możliwość zainstalowania najnowszego modelu CPU Ryzen. Oddzielną kwestią pozostaje najstarsza generacja płyt z podstawką AM4, wyposażona w chipsety serii 300. W ich przypadku AMD pozostawiło ich producentom wolną rękę, i mogą oni samodzielnie decydować o tym, czy ich płyty zyskają obsługę procesorów Ryzen 5000.



Z możliwości tej skorzystała firma ASRock, która zapowiedziała właśnie że jej płyty główne z chipsetami X370 zyskają obsługę procesorów z serii Vermeer. Aktualnie BIOS dla tych płyt wprowadzający obsługę najnowszych Ryzenów jest dopiero na wczesnym etapie opracowywania, ale wedlug ASROcka poczynione dotychczas testy wskazują, że na pewno zostanie on doprowadzony do finalnej wersji.



O zakończeniu prace nad nowym BIOSem dla płyt z chipsetami X370 firma ma poinformować w osobnym komunikacie.



bardzo dobrze świadczy to o Asrocku (autor: Qjanusz | data: 10/12/20 | godz.: 17:05 )

@Qjanusz (autor: Promilus | data: 10/12/20 | godz.: 17:48 )

ASRock akurat z takich zagrań jest dość znany. Warto dodać, że to z pod jego skrzydeł wychodziły też takie dziwolągi jak AliveDual-eSATA2, 4CoreDual-eSata2 itp. I to działało!



debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 10/12/20 | godz.: 18:15 )

Brawo asdrock. Ostatnio kupilem wlasnie plyte asrocka - zdecydowala cena. Ale po takich wiadomosciach nawet jak cena bedzie podobna to bybiore asrocka.



Na dokładnie taką samą wiadomość liczę ze strony ASUS. (autor: Mario1978 | data: 10/12/20 | godz.: 19:21 )

A jak ASUS się nie postara to przyszły moja konfiguracja zacznie się od płyty głównej od Ascrock.



@Mario1978 (autor: Promilus | data: 10/12/20 | godz.: 20:22 )

Mam do tej pory płytę (tą z wyżej wymienionych AliveDual-eSATA2). Kupiłem... kurde nie wiem, 2007? 2008? Po wielu latach i niewielu zmianach (z Athlona64 X2 4200+ na Athlona II X3 i później Phenom II X4) płyta trafiła do szwagra, podziałała do dziś i padła. Wziąłem na warsztat. Wymieniłem capsy (dziwne, część to przyzwoite Nichicony, część jakieś chińskie g...) Dałem Panasonic FR oraz Rubycon ZLG. Działa wyśmienicie. Nowsze serie już miały z tego co pamiętam polimery w standardzie nawet w wersjach ekonomicznych, powinny być w sumie nie do zarżnięcia. No, zobaczymy. Jak do tej pory tylko 1 wtopa z zupełnie nową płytą na B550 - nie działał cały jeden kanał RAM.



@up (autor: Qjanusz | data: 11/12/20 | godz.: 09:18 )

że też Ci się chciało dłubać w mobo.... bravo!





@Qjanusz (autor: Promilus | data: 11/12/20 | godz.: 12:33 )

Mam w pracy dostęp do porządnego sprzętu lutowniczego i komponentów ;) A jakiś biedny dzieciak, którego na kompa nie stać może mieć naprawionego dziadka... cud techniki to nie, ale lepszy rydz niż nic. Do webowych gierek i casualowych taki phenom z hd7750 da radę. Od biedy ciągnął też wiedźmina 3 więc... no :) ASRock od ponad dekady nie jest synonimem ubóstwa. To miała być marka wymyślona przez ASUSa do robienia płytek mocno budżetowych i dla OEM, ale się rozwinęła znacznie. A polityka firmy pozostała dość przyjazna. I to trzeba cenić.



