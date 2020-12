Czwartek 10 grudnia 2020 Cyberpunk 2077 uruchomiony na konsoli z Ryzenem 5 4500U

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 13:19 Od dziś w sprzedaży dostępna jest najnowsza gra polskiego producenta CD Projekt RED. Mowa oczywiście o długo wyczekiwanym Cyberpunk 2077, który przenosi nas w przyszłość do futurystycznego Night City. Tytuł stawia dosć wysokie wymagania sprzętowe dla osób zainteresowanych jego uruchomieniem w wysokich rozdzielczościach i przy najwyższych detalach graficznych, ale jak się okazuje, można go uruchomić także na APU Renoir ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega 6. Uczynił to jeden z posiadaczy przenośnej konsoli typu Handheld, a konkretnie urządzenia AYA Neo z procesorem mobilnym Ryzen 5 4500U.



Procesor ten ma 6 rdzeni ZEN 2 z obsługą 6 wątków (taktowanie do 4GHz) i zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 6 (384 procesory strumieniowe, taktowanie 1,5 GHz).



To właśnie ten IGP odpowiada w konsoli AYA Neo za reprodukcję grafiki wyświetlanej na 7-calowym ekranie. Jak się okazuje taki IGP wystarcza do zaoferowania 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1280x720 przy średnim poziomie detali. Rewelacji nie ma, ale mimo tego można zwiedzać Night City podczas podróży w komunikacji miejskiej czy pociągu.



Dane od chińskiego posiadacza konsoli AYA Neo to też pewien wyznacznik dla posiadaczy laptopów, ewentualnie zainteresowanych uruchomieniem na nich Cyberpunka 2077. W tym przypadku mobilny Ryzen serii 4000 lub Core z serii Ice-Lake będzie minimum niezbędnym do tego, aby zagrać z niskiej rozdzielczości.





