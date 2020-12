Piątek 11 grudnia 2020 Radeon RX 6900XT w wersji ROG Strix LC od ASUSa

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 19:08 ASUS wprowadził do sprzedaży swoją autorską wersję karty Radeon RX 6900 XT. Jest to model ASUS Radeon RX 6900XT ROG Strix LC, wyposażony w hybrydowy system chłodzenia, zbudowany z radiatora ze zintegrowanym blokiem wodnym chłodzącym GPU. Radiator owiewany jest przez wentylator, a ciepło z GPU odprowadza dodatkowa chłodnica z dwoma 120mm wentylatorami. Takie połączenie umożłiwia bardzo dobry odbiór ciepła z GPU zapewniając mu jednocześnie niskie temperatury pracy, co powinno przypaść do gustu wszystkim overclokerom.



ASUS Radeon RX 6900XT ROG Strix LC został fabrycznie podkręcony - zegar podstawowy (game clock) zwiększono o 100 MHz, a taktowanie Turbo z 2250 MHz do 2360 MHz. Producent zapewnia, że manualne OC umożliwia bezproblemowo uzyskiwanie taktowania ponad 2500 MHz. Niestety cena karty nie została podana.







