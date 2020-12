Wtorek 15 grudnia 2020 Nowe gry w usłudze Xbox Game Pass

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:01 Xbox Game Pass to jedna z najbardziej prokonsumenckich usług jakie powstały w ostatnich latach. W jej ramach możemy grać w wybrane gry dostępne na konsolach, smartfonach/tabletach i komputerach PC płacąc w zamian za to niewielki abonament. Podobnie jak w przypadku VOD tak i tutaj możemy zrezygnować w dowolnym momencie, bo subskrypcja jest ważna tylko miesiąc i nie wymaga podpisywania długoterminowych umów. Aktualnie w ofercie Microsoftu dostępnych jest kilka wersji Game Passa, przy czym ta najdroższa, tj. Ultimate oddaje w ręce graczy ponad 160 różnych tytułów (w tym gry z EA Play), dostęp do Xbox Gold i usługi strumieniowania xCloud oraz gier od Microsoftu, w które można grać w dniu ich premiery.



Oczywiście poza grami od samego producenta mamy tu dostęp do dziesiątek tytułów od wydawców niezależnych, z których część jest sukcesywnie zastępowana przez nowe produkcje. Dzięki temu co miesiąc w Game Passie pojawia się coś nowego. Czasami są to tytuły AAA (nowe lub sprzed kilku lat), a także tzw. gry niezależne.



Wspominam o tym wszystkim nie bez powodu – dziś do biblioteki tej usługi trafiło kilka ciekawych pozycji. Na Androida i konsole: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Beholder, CodeVein, i Neoverse, na PCty i konsole Wilmost Warehouse, a na wszystkie platformy: MotoGP 20 i Morkredd. Ponadto na telefonach pojawi się też zręcznościowy My Friend Pedro, na konsolach pogramy w Monster Train, a na samych PCtach wypróbujemy The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oraz Among Us.



Z usługi znikną natomiast: Farming Simulator 17, Football Manager 2020 i Mortal Kombat X.



Na tym oczywiście nie koniec. W przyszłym roku do usługi trafią chociażby Medium (końcówka stycznia), Yakuza 3, 4, 5 i 6 (w styczniu i marcu), nowy Stalker oraz Halo. Dużo mówi się też o planach związanych z przejęciem kolejnych studiów. Na celowniku ma być między innymi Sega, która jest właścicielem takich marek jak Yakuza, Obcy czy Persona. Trudno powiedzieć ile w tym prawdy.







