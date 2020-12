Wtorek 15 grudnia 2020 Microsoft wymusza aktualizację Windowsa 10 1903 na ostatnich maruderach

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:14 Windows 10 w wersji 1903 jest już z nami ponad 19 miesięcy i w tym czasie na serwery Microsoftu zdążyły trafić kolejne generacje „okienek”, wprowadzające nie tylko liczne poprawki dla wykrytych błędów, ale i nowe funkcje. Starszy build nadal otrzymywał jednak poprawki, co jest dla producenta mało opłacalne i dlatego też zapadła decyzja o odesłaniu wersji 1903 na emeryturę i wdrożeniu przymusowej aktualizacji dla wszystkich jej użytkowników. Odbędzie się ona w przeciągu najbliższych kilku tygodni, a w jej wyniku wszystkie urządzenia obligatoryjnie zainstalują poprawki wydane jako Windows 10 Spring 2020 Update bez pytania użytkownika o zgodę.



Jeśli więc nadal macie wersję 1903, a nie chcecie aby aktualizacja Was zaskoczyła, to sugeruję ręczne jej zainstalowanie w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że sam proces obligatoryjnej instalacji najnowszej wersji Windowsa 10 został wdrożony już w czerwcu, ale nie objął wszystkich użytkowników. Teraz się to zmieni.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.