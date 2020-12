Poniedziałek 14 grudnia 2020 Microsoft dodaje emulację dla aplikacji x64 na procesorach ARM

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:01 Microsoft już od dawna obiecywał dodanie do Windowsa 10 dla procesorów z architekturą ARM możliwości emulacji środowiska x64 i wreszcie dotrzymał danego słowa. Nowa funkcjonalność trafiła do wydania Build 21277 i aby z niej skorzystać należy być członkiem kanału Windows Insider. To oznacza, że wciąż trwają testy, ale sam mechanizm jest gotowy. Dla użytkowników i producentów jest to ogromna zmiana na plus, bo do tej pory laptopy bazujące na procesorach z rdzeniami ARM mogły emulować jedynie 32-bitowe aplikacje dla procesorów x86, a to wykluczało sporą część nowoczesnego oprogramowania.



W praktyce więc takie urządzenia były dla sporej części użytkowników po prostu bezużyteczne. Teraz sytuacja zmienia się o 180 stopni, zmuszając de facto Intela i AMD do walki nie tylko pomiędzy sobą, ale i z innymi producentami, takimi jak np. Qualcomm. Dowodem na to jak poważne jest to zagrożenie dla wymienionych firm jest Apple, które w tym roku zdecydowało się zupełnie porzucić architekturę x86 na rzecz ARM. Wywodzący się z urządzeń ultramobilnych procesor M1 już teraz można uznać za sukces i „pierwszą jaskółkę” zwiastującą nadciągające zmiany. Zmiany, na które Microsoft jest już przygotowany.



