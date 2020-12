Poniedziałek 14 grudnia 2020 Cyberpunk 2077 działa pod Linuksem

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 Cyberpunk 2077 to od strony fabularnej świetna produkcja, ale technicznie ta gra „leży”. Problemy są nie tylko z bugami, ale i kiepską optymalizacją, która sprawia, że granie na konsolach poprzedniej generacji jest w praktyce niemożliwe. Sytuacja pewnie zmieni się z czasem, ale w tej chwili jest po prostu źle. Kiepska optymalizacja nowej gry REDów ma jednak i swoje zalety – pozycja ta idealnie nadaje się jako poligon testowy dla twórców Protona. Jest to warstwa emulująca biblioteki DirectX w środowisku Linux, nad którą pracuje firma Valve – właściciel Steama.



Ta jest już na tyle rozwinięta, że umożliwia odpalenie Cyberpunka 2077 na mocnych komputerach z Linuksem i w miarę normalną rozgrywkę. Gliczy jest co prawda sporo, ale oficjalnie nowość od REDów jest grywalna. Grupa ProtonDB sugeruje, że aby móc cieszyć się Cyberpunkiem trzeba posiadać Radeona i GIT Mesa, ale na GeForce’ach z zainstalowanymi sterownikami GeForce 455 też zagramy. A przynajmniej teoretycznie, bo na niektórych konfiguracjach gra się nie uruchamia mimo, że teoretycznie spełniają one wymagania sprzętowe.







