Poniedziałek 14 grudnia 2020 Hackboard 2 - rywal dla malinki z Atomem na pokładzie

Autor: Wedelek | źródło: Hackboard | 05:46 RaspberryPi to bez wątpienia świetna propozycja dla tzw. majsterkowiczów, którzy chcieliby wykorzystać jej potencjał we własnych projektach. Małe rozmiary i równie niska cena to bez wątpienia ogromne atuty „malinki”, ale zastosowany procesor na bazie ARM dla wielu osób może być niewystarczający. Właśnie z myślą o nich powstał Hackboard 2, niewielki komputer PC z płytką drukowaną o wymiarach 120 x 80 mm, w którą wlutowano 64GB pamięci EMMC, 4GB RAM, dwa sloty M.2 na nośniki (do 4TB), oraz procesor x86. Tym ostatnim jest Intel Celeron N4020 z dwoma rdzeniami Gemini Lake pracującymi z zegarem 1,1GHz/2,8GHz, 4MB pamięci cache i IGP GMA UHD 600. Jest to więc jednostka wyraźnie mocniejsza od tej, którą znajdziemy w „malince”.



Do tego Hackboard 2 może się pochwalić całym zestawem dodatkowych, bardzo przydanych portów i kontrolerów. Wśród nich znajdziemy 40-pinowe złącze GPIO, 21-pinowy port kamery, 30-pinowy eDP, HDMI 2.1, trzy USB 3.0 typu A, 5-pinowy USB 2.0, złącze dla opcjonalnej baterii, oraz moduły Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet oraz opcjonalny modem 4G LTE / 5G.



Podstawowa wersja Hackboarda 2 z Ubuntu i 36W ładowarką to koszt $99, a za wersję z Windows 10 Pro trzeba zapłacić $140. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie producenta.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.