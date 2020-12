Piątek 11 grudnia 2020 Wyciekła specyfikacja Core i9-11900K, Core i7-11700K i Core i5-11600K

Autor: Zbyszek | 23:41 (1) Niedawno debiutujące najnowsze procesory AMD Ryzen serii 5000 z architekturą ZEN 3 podniosły poprzeczkę wydajności jednowątkowej, okazując się w tych zastosowaniach zauważalnie bardziej wydajne niż CPU Intela 10 generacji (Comet Lake-S). Intel szykuje jednak odpowiedź w postaci procesorów o nazwie kodowej Rocket Lake-S, które trafią na rynek jako Core 11. generacji. Będą one nadal wytwarzane w 14nm litografii, ale otrzymają zupełnie nowe rdzenie x86 Cypress Cove, z kilkanaście % większym wskaźnikiem IPC od dotychczasowych rdzeni wywodzących się z kilkuletniej już architektury Skylake.



Według dotychczasowych informacji Core 11. generacji, czyli CPU Rocket Lake-S zadebiutują najwcześniej w styczniu, a najpóźniej w marcu. W sieci właśnie pojawiły się informacje na temat finalnej specyfikacji tych procesorów.



Ich topowe wersje mają otrzymać wskaźnik TDP wynoszący 125W, czyli taki sam jak w Comet Lake-S. Wskaźnik TDP oznacza wartość PL1 (Power Limit 1), czyli limit poboru energii w nieograniczonym czasie. Natomiast krótkotrwały limit poboru, czyli PL2 (Power Limit 1) ma wynieść 250W, czyli również tyle samo co w Comet Lake-S.



Dwa najmocniejsze procesory z nowej serii, czyli Core i9-11900K i Core i7-11700K otrzymają 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, a różnić je będzie taktowanie. Core i9-11900K ma mieć zegar jednowątkowy wynoszący do 5,3 GHz i zegar dla wszystkich rdzeni na poziomie 4,8 GHz. Dla Core i7-11700K wartości te będą niższe - zegar jednowątkowy wyniesie 5,0 GHz, a wielowątkowy 4,6 GHz.



Obydwa procesory jako jedyne z nowej serii mają obsługiwać też Thermal Velocity Boost - ale nie wiadomo czy podane wcześniej częstotliwości uwzględniają już to co dodaje Thermal Velocity Boost, czy też Thermal Velocity Boost będzie mógł zwiększać taktowania ponad podane zegary. Core i5-11600K ma mieć 6 rdzeni z obsługą 12 wątków, i taktowanie turbo 4,9 GHz, oraz taktowanie wszystkich rdzeni dochodzące do 4,7 GHz.



Nowe CPU Intela będą silną konkurencją dla 6 i 8 rdzeniowych Ryzenów serii 5000, ale 12 i 16 rdzeniowe Ryzeny 5900x i 5950x wciąż pozostaną poza zasięgiem Intela.









ZEN3 (autor: Shark20 | data: 13/12/20 | godz.: 00:41 )

ZEN3 to majstersztyk. Przy takim samym poborze energii i tylko 8% więcej tranzystorów / powierzchni CCD udało im się w tym samym procesie litograficznym zrobić procesor mający +20% więcej wydajności jednowątkowej i 10% taktowania



Takie przykłady z przeszłości

Core Duo (Yonah, 65nm) miał 90mm2, i 151mln tranzystorów

Core 2 Duo (Merom, 65nm) miał 111mm2 i 167 mln tranzystorów



Czyli uzyskanie +~20% IPC wiązało się ze wzrostem powierzchni o ok. 20% i liczby tranzystorów o ponad 10%. Dalej:

https://abload.de/img/intelcoresb7jai.png

Z Ivy Bridge do Haswella mamy 18% większy rdzeń i 8-10% więcej IPC

Z Broadwella do Skylake mamy 17% większy rdzeń dla +5% więcej IPC



Przy tym wszystkim ZEN3 który zyskuje +20% IPC kosztem kilku % więcej tranzystorów i kilka %więcej powierzchni to jak jakaś cudowna bajka



