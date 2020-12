Poniedziałek 14 grudnia 2020 Testy nowych EPYCów z rodziny Milan - Intel ma się czego obawiać

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:59 Już od kilku miesięcy Intel chwali się sporym wzrostem wydajności nowych Xeonów bazujących na rdzeniach Ice Lake-SP. Co prawda większość z tych testów pokazuje przewagę w zadaniach korzystających z AVX-512, ale i tak bez wątpienia jest na co czekać. Problem w tym, że w wyniku opóźnień nowe Xeony będą zmuszone konkurować z Epycami z rodziny Milan. Układy te będą bazować na rdzeniach x86 Zen 3, a co za tym idzie będą też dużo wydajniejsze od obecnie sprzedawanych układów z rodziny Rome. Według pierwszych testów przeprowadzonych przez ExecuFix wzrost IPC dla Milana będzie dwucyfrowy i w zależności od rodzaju aplikacji wyniesie od 11% do 18% - dane na podstawie testów w CB R20, R15 i CPU-Z.



Dodając do tego wzrost taktowania poszczególnych rdzeni otrzymujemy nawet 30% więcej mocy niż w przypadku obecnej generacji procesorów Epyc. Przykładowo 64-rdzeniowy i 128-wątkowy EPYC 7713 z 32MB pamięci L2 i 256MB L3 osiąga w Cinebench R23 wynik 1215pkt liczonych dla pojedynczego rdzenia i 87 878pkt jako całości. Tak wyraźny wzrost wydajności to jak już wspomniałem skutek nie tylko nowej mikroarchitektury, ale i znacznie wyższych zegarów, które w modelu EPYC 7713 wynoszą 2,0/3,7GHz.



Tym samym w tych zastosowaniach, gdzie wykorzystanie instrukcji AVX-512 jest niewielkie układy EPYC z rodziny Milan po raz kolejny wyprzedzą bez problemy Xeony, tym razem te z rdzeniami Ice Lake-SP.



Poniżej znajdziecie specyfikację techniczną wszystkich poznanych do tej pory EPYCów z serii 7000:



Model Rdzenie/wątki Zegar bazowy TURBO Cache L3 Cache L2 TDP AMD EPYC 7763 64 / 128 2.45 GHz 3.50 GHz 256 MB 32 MB 280W AMD EPYC 7663 BD BD BD BD BD BD AMD EPYC 7713 64 / 128 2.00 GHz 3.70 GHz 256 MB 32 MB 225W AMD EPYC 75F3 32 / 64 2.95 GHz 4.00 GHz 256 MB 32 MB 280W AMD EPYC 7443 BD BD BD BD BD BD AMD EPYC 74F3 24 / 48? BD BD BD BD BD AMD EPYC 7413 24 / 48 2.65 GHz 3.60 GHz 128 MB 16 MB 180W AMD EPYC 7313 16 / 32 3.00 GHz 3.70 GHz 128 MB 16 MB 155W AMD EPYC 72F3 BD BD BD BD BD BD





