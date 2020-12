Poniedziałek 14 grudnia 2020 Google zmaga się z ogromną awarią swojej infrastruktury

Autor: Wedelek | 17:49 Google zmaga się od kilku godzin z poważną, globalną awarią swojej infrastruktury. Wiąże się to z chwilową przerwą w działaniu większości kluczowych usług wyszukiwarkowego giganta, w tym poczty, dysku, nawigacji oraz służącego do wideokonferencji Meeta. Sam Google nie komentuje sprawy, ale widać, że jego programiści walczą z problemem. Wskazuje na to zmieniająca się okresowo dostępność usług, które raz działają, a raz nie. Najdłuższa przerwa wynosiła do tej pory co prawda tylko 30 minut, więc tragedii nie ma, ale to i tak wystarczyło by zdestabilizować pracę w wielu instytucjach.



Dzisiejszy przypadek dobitnie pokazuje, że dobrze jest dywersyfikować dostawców używanych usług. Przynajmniej nie padnie nam wszystko na raz.



