Wtorek 15 grudnia 2020 EA przejęło firmę Codemasters

Autor: Wedelek | 05:30

Autor: Wedelek | 05:30 Jeszcze do niedawna wydawało się, że Take Two stanie się nowym właścicielem Codemasters, ale niespodziewanie gigantowi przeszkodziła w tym konkurencja w postaci Electronic Arts. Elektronicy przekonali do siebie dewelopera z Warwickshire w najprostszy z możliwych sposobów – oferując więcej pieniędzy. Mówimy o dość sporej różnicy, bo Take Two wyłożył na stół niespełna miliard dolarów, natomiast EA zaproponowało 1,2-miliarda dolarów. Tym samym kochani przez wszystkich elektronicy stali się właścicielami takich marek jak Colin McRae Rally, Micro Machines, Grid, F1 czy Dirt.



Biorąc pod uwagę, że EA ma też w swojej ofercie Project Cars, Need for Speed i Burnout, to właśnie wyrosła nam prawdziwa potęga w dziedzinie gier wyścigowych, który to rynek Elektronicy z pewnością spróbują zdominować. Ogłoszona transakcja to przy okazji świetna wiadomość dla posiadaczy konsol z rodziny Xbox i PCtów - dzięki partnerstwie zawartym z Microsoftem EA Play jest od niedawna częścią Xbox Game Passa.



