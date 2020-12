Wtorek 15 grudnia 2020 Nvidia znów próbuje rozstawiać recenzentów po kątach

Autor: Wedelek | 05:45 Od kilkunastu godzin w sieci wrze wokół Nvidii, która postanowiła dokręcić śrubę niepokornym recenzentom, którzy ośmielili się zignorować jej sugestie dotyczące procedury testowej nowych GeForce’ów. Cała sprawa zaczęła się od kanału Hardware Unboxed, którego właściciele otrzymali maila z tzw. „okrzyczką”. Nvidii nie spodobało się to, że recenzenci zbyt mocno skupili się na wydajności w zadaniach związanych z rasteryzacją, zamiast położyć nacisk na test RayTracingu, w którym to zastosowaniu karty zielonego producenta radzą sobie lepiej niż konkurencyjne Radeony.



Karą za taką niesubordynację jest odcięcie niepokornych redaktorów od dostępu do przedpremierowych kart z serii Founders Edition, przeznaczonych dla recenzentów.



Postawa zielonych wywołała falę oburzenia wśród recenzentów z całego świata, którzy zgodnie okrzyknęli postawę Nvidii próbą cenzury i manipulowania wynikami niezależnych testów. Jest to tym bardziej oburzające, że Nvidia w przeszłości próbowała podobnych zabiegów. Tyle tylko, że wcześniej próbowano zachęcić recenzentów do pisania pochlebnych opinii, a teraz się ich do tego przymusza pod groźbą represji.



