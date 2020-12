Środa 16 grudnia 2020 Rynek gier w USA w 2020 roku - raport NPD

Autor: Wedelek | źródło: NPD | 05:15 Firma NPD Group podała wyniki sprzedaży gier, akcesoriów i sprzętu dla graczy w USA w listopadzie oraz w całym 2020 roku. Mimo pandemii i kryzysu ten rok był znacznie lepszy niż ubiegły. W samym tylko listopadzie nowych nabywców znalazły produkty za łączną kwotę 7 miliardów dolarów – wzrost o 35% w ujęciu rocznym. W podziale na konkretne grupy sprzedano akcesoria za $0,3 mld, sprzęt do gier (np. konsole) za $1,4 mld, oraz gry za $5,2 mld. Z kolei w całym mijającym roku mieszkańcy USA wydali w sumie na gry 38,4 mld dolarów, na sprzęt przeznaczyli $4 mld, a akcesoria kosztowały ich $2,1 mld.



W listopadzie najpopularniejszą konsolą w USA była PlayStation 5, która przy okazji pobiła rekord ustanowiony na tym polu jeszcze przez PS4. Nowe Xboxy również radziły sobie dobrze, ale wyraźnie gorzej. Jeśli chodzi o gry, to największym wzięciem cieszyły się Call of Duty: Black Ops: Cold War, Assassins Creed Valhalla, Spider-Man: Miles Morales, Madden NFL 21 oraz NBA 2021.







