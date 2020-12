Wtorek 15 grudnia 2020 Cyberpunk 2077 – przez błąd w kodzie gra nie wykorzystuje SMT

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:58 Wnikliwe testy grona zapalonych fanów wykazały, że Cyberpunk 2077 nie potrafi prawidłowo wykorzystać potencjału Ryzenów i nie obsługuje technologii SMT. Przez to wykorzystywana jest jedynie połowa dostępnych wątków, bo gra ignoruje te z nich, które nie są fizycznymi rdzeniami. Dla kontrastu obsługa technologii Hyper Threading została wdrożona poprawnie i przez to słabsze układy od Intela doganiają dużo mocnych konkurentów od AMD w niemal wszystkich testach. Co bardziej kuriozalne w przypadku starszych architektur CPU z rodziny Bulldozer, Excavator i Steamroller opisywany problem nie występuje. Bardziej techniczni członkowie społeczności postanowili dociec co jest przyczyną takiego zachowania no i… odkryli błąd w kodzie.



Okazuje się, że twórcy wykorzystali starą wersję bibliotek GPUOpen, której integralnym elementem są mechanizmy odpowiadające za optymalizację działania planisty w systemie Windows. Prosta funkcja sprawdza dwa parametry odpowiadające za identyfikację producenta i architektury x86. Jeśli odpowiadają one zapisom "AuthenticAMD" i "family = 0x15" (AMD K15 lub Bulldozer), to wątki są wykorzystywane, a w przeciwnym wypadku oprogramowanie ich nie używa.



Jest to oczywiście błąd, a jego załatanie wymaga zmian w kodzie. W sieci można już znaleźć stosowne poprawki (nieoryginalne), a niebawem pewnie pojawi się też stosowany patch. Kolejny zresztą…







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.